Bari fa rotta a Carbonara e quadra la rosa stellare

BARI - Il Bari targato De Laurentiis arriva in città. Dopo il ritiro di due settimane al Park Hotel Mancini di Roma, la squadra biancorossa prenderà oggi possesso della sua sede.

Non a caso, il Comune provvederà all’accatastamento coatto dei materiali della vecchia Fc Bari 1908, la società andata in default lo scorso 16 luglio: malgrado più volte l’ex presidente ed ora liquidatore Cosmo Antonio Giancaspro fosse stato avvisato di radunare le suppellettili di sua proprietà in appositi spazi, sembra che l’imprenditore molfettese non abbia provveduto. Ad ogni modo, i dirigenti del nuovo corso barese potranno cominciare ad occupare gli uffici e svolgere l’attività amministrativa.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico, invece, il gruppo allenato da Giovanni Cornacchini non comincerà immediatamente le fatiche all’antistadio, il cui terreno non è ancora in perfette condizioni. La squadra, quindi, è stata dirottata nella vicina Carbonara, sul prato verde del campo Tonino Rana.

Il cantiere biancorosso è ancora aperto. Nonostante, una serie di operazioni faraoniche per il contesto di serie D, si sta ancora cercando di aggiungere ciliegine ad una torta già ricca.

I nomi che circolano nelle ultime ore riguardano Roberto Floriano e Francesco Bolzoni, entrambi in B nell’ultimo torneo, rispettivamente con Foggia e Spezia. Il 32enne attaccante ha definito proprio nella serata di ieri la risoluzione del vincolo con i dauni: nelle prossime ore, quindi, potrebbe legarsi al Bari per le prossime due stagioni. Non sarà così imminente, invece, la decisione di Bolzoni: il 29enne centrocampista starebbe valutando anche l’opzione di un trasferimento all’estero. Vive, invece, le trattative per acquistare il 35enne difensore centrale Valerio Di Cesare (già con i galletti da luglio 2015 a gennaio 2017 ed ora fuori lista al Parma) e l’attaccante Jacopo Murano (27 anni) al quale dovrebbe a breve essere restituita l’idoneità agonistica dopo un problema cardiaco. In via di definizione, inoltre, i rapporti che riguardano gli attaccanti Demiro Pozzebon (30 anni) e Samuele Neglia (27enne), così come si attende che si aggreghi al gruppo l’idolo Franco Brienza. Da determinare, infine, la rosa degli under: ne servono non meno di una dozzina considerato che quattro (un ‘98, due ‘99, un 2000) devono essere obbligatoriamente in campo per 90’ (un under, infatti, può essere sostituito solo da un altro under nel corso dei match). Ad ogni modo, Cornacchini dovrebbe contare su alcuni dei profili più quotati del settore: Il Napoli dovrebbe prestare il portiere Marfella (’99) già vincitore della D con la Vis Pesaro, nonché il terzino sinistro D’Ignazio. Tra i possibili titolari figurano anche il terzino destro Nicola Aloisi (’99) ed il classe 2000 Enrico Piovanello, in grado di disimpegnarsi da mezzala o da esterno offensivo.

Il resto della rosa biancorossa trasuda comunque qualità: i difensori centrali Mattera e Cacioli hanno esperienza e personalità da vendere, così come i centrocampisti Feola e Hamlili contano oltre 100 presenze ciascuno in C. Il super attacco spaventa già la concorrenza: Simeri, Bollino, Pozzebon, Neglia, Floriano rappresentano una batteria atomica.