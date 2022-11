Bombe carta contro l'auto dei carabinieri: denunciati due baby vandali

SAN PIETRO VERNOTICO - Bombe carta contro i carabinieri intervenuti per fermare i baby vandali che imperversavano in piazza durante la notte di Halloween. Due minorenni sono stati denunciati a San Pietro Vernotico (Brindisi) dopo aver lanciato bombe carta anche contro una pattuglia di militari.

L'auto dei militari non è stata colpita, in compenso i carabinieri sono riusciti a bloccare i due ragazzi in piazza Modugno. Oltre ai denunciati i militari hanno identificato e segnalato alla Procura per i minorenni almeno altri 15 ragazzini coinvolti negli atti di vandalismo.