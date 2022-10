Arriva l'ok della Regione Puglia al collegamento aeroporto-stazione di Brindisi

BRINDISI - La Regione Puglia ha approvato l'autorizzazione paesaggistica per il progetto definitivo del collegamento ferroviario dell’aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi. Un mese fa era stato chiuso il procedimento Via, oggi la Giunta Emiliano ha provveduto nell’ultimo passaggio necessario per pubblicare il bando di gara. L’aeroporto di Brindisi, quindi, sarà agevolmente raggiungibile in treno da ogni direttrice. L’attivazione del nuovo collegamento ferroviario è prevista entro il 2026. Con il Pnrr sono stati stanziati ulteriori 52 milioni, che aggiunti ai 60 milioni di euro già disponibili sul fondo Fsc, hanno permesso di arrivare ai 112 milioni, valore complessivo del progetto. Il quale prevede la realizzazione di un binario di collegamento tra la linea Bari-Lecce e la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, per una lunghezza totale di circa 8 chilometri, e di due nuove interconnessioni.