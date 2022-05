Sanità, al "Perrino" di Brindisi una Tac di ultima generazione

BRINDISI - E’ una Tac di ultima generazione che permette esami fino a cinque volte più veloci e con meno radiazioni quella inaugurata oggi all’ospedale «Perrino» di Brindisi. Si tratta della Revolution CT di GE Healthcare, dotata anche di un’elevata velocità di scansione, che permetterà di eseguire esami anche su pazienti pediatrici e pazienti non collaboranti senza dover ricorrere alla sedazione.

La Tac verrà utilizzata per esami di routine e di alta specializzazione, tra cui quelli cardiologici. «Quest’apparecchio va ad arricchire il parco delle grandi attrezzature di cui è dotata la nostra Asl e ci aiuterà a perfezionare la diagnostica in tutti i settori», ha detto il direttore generale della Asl, Flavio Roseto, durante la cerimonia di questa mattina. Al «Perrino» questa mattina c'era anche Giuseppe Pasqualone, ex dg a Brindisi, oggi commissario del Policlinico Riuniti di Foggia. «Oggi - ha precisato - sono qui come testimone della collaborazione tra la direzione strategica e l’Unità operativa di Radiodiagnostica del Perrino che ha consentito di mettere a disposizione dei cittadini di Brindisi un macchinario straordinario: ce ne sono soltanto due in Puglia. Sono convinto che il lavoro di ammodernamento del parco tecnologico di questa Asl proseguirà».