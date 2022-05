BRINDISI - Tre giorni in ricordo di Melissa Bassi, la studentessa di 16 anni che morì per l'esplosione di un ordigno davanti all’istituto scolastico Morvillo-Falcone di Brindisi il 19 maggio del 2012.

Le iniziative, nel decimo anniversario della sua morte, si terranno il 16, 18 e 19 maggio . Alla presentazione degli eventi, questa mattina, hanno partecipato anche i suoi genitori, Massimo e Rita Bassi.

«Melissa non si può dimenticare», ha detto il papà, ringraziando «tutti coloro che ci permettono di mantenere vivo il suo ricordo. Melissa si deve sempre ricordare: deve essere in vita con noi».

Oltre a un torneo interforze di calcio che inizierà il 16, il 19 maggio ci sarà l’intitolazione della palestra dell’istituto Morvillo Falcone a Melissa. Nella stessa giornata, poi, una staffetta della legalità che partirà da Mesagne, dove la 16enne viveva con la sua famiglia, terminerà a Brindisi nel piazzale della scuola, a poche decine di metri dal luogo dell’attentato del 2012.

Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha sottolineato che «è stato un evento tragico che ha segnato le nostre comunità e la famiglia di Melissa. Quest’anno abbiamo ritenuto opportuno un ricordo particolare, ma anche un momento di riflessione su quanto accaduto, più iniziative che con un comitato organizzatore che abbiamo messo insieme per il decennale. Saranno eventi di ricordo ma anche per mantenere saldi quei valori di legalità, di diritto alla scuola ed alla gioventù che furono violati in quel giorno».