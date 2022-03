Centro ustionati a Brindisi in stato precario: l'allarme di Vizzino

BRINDISI - Il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Mauro Vizzino, ha visitato il centro Grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi dove ha avuto modo di incontrare il personale sanitario. Vizzino - riporta una nota del Consiglio - ha preso atto dello stato di precarietà in cui versa la struttura a causa di lavori di ristrutturazione che sono in corso da ben dodici anni. Attualmente, il Centro occupa un’area limitata e insufficiente per far fronte ad un bacino di utenza di ben sette milioni di abitanti del centro sud dell’Italia. Locali che - viene evidenziato - peraltro «non consentono il mantenimento dei livelli di efficienza richiesti per patologie così gravi». "Carenze strutturali a cui si aggiunge una dotazione organica insufficiente che non consente turnazioni regolari», secondo Vizzino. Ai sanitari il presidente ha garantito il suo impegno e quello della Commissione che presiede affinché si possano risolvere problemi.