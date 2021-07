Carovigno, imprenditrice col vizio dello spaccio: arrestata

Carovigno (Brindisi) È stata arrestata una imprenditrice di Carovigno trovata in possesso di oltre 800 grammi di marijuana e materiale per la produzione e coltivazione di canapa indiana.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni contestano alla 42enne la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione nella sua attività la donna è stata trovata in possesso di 182 grammi di marijuana, nascosti in un barattolo di plastica e altri 684 grammi della stessa sostanza, occultati in un sacco di plastica di cui la 42enne aveva tentato di disfarsi, lanciandolo in un terreno confinante. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha consentito di rinvenire vario materiale idoneo alla produzione e coltivazione indoor di canapa indiana. Lo stupefacente e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestata è ai domiciliari.