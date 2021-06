Fasano, il navigatore «tradisce» camionista traffico in tilt

Fasano - Quando è il «tom tom» a fare andare in tilt la circolazione stradale. Ieri mattina, poco dopo le 9 e 30, un tir carico di frutta e verdura, che era diretto a Locorotondo, si è incastrato all’altezza dell’ultima curva della via vecchia per Laureto. Imboccando l’ultimo tornante della strada comunale, il mezzo pesante ha completamente ostruito la sede stradale, andando a diventare una barriera insormontabile per chiunque. Date le dimensioni della via, le manovre per liberare la sede stradale dal mezzo pesante sono state particolarmente complicate.

La pattuglia della Polizia locale, composta da Pina Sarcinella e Margherita Legottaglie, ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per gestire la situazione. Per fortuna in “soccorso” dei vigili sono intervenuti diversi camionisti e automobilisti, che hanno aiutato il conducente del tir a fare la manovra per tornare indietro e ripercorrere al contrario la via vecchia per Laureto per tornare a Fasano. Il mezzo pesante ha dovuto percorrere in retromarcia la strada comunale sino ad una cava, che è stata aperta dal titolare per fare effettuare la manovra all’autista del tir. Alla fine la strada è stata liberata.

L’autista del tir, che è stato tradito dal navigatore satellitare, lavora alle dipendenze di una società che ha sede ad Andria. Ieri ha caricato al mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Fasano e avrebbe dovuto fare tappa a Locorotondo, presso la sede di un’azienda che opera nel settore del commercio di prodotti ortofrutticoli. Uscendo dal Centro ortofrutticolo meditteraneo, il tom tom gli ha indicato come strada da percorrere la via vecchia per Laureto.

Il camionista ha imboccato al strada comunale ed è riuscito ad arrivare sino all’ultimo tornante, dove il tir si è completamente incastrato. Per liberare la sede stradale ci sono volute oltre tre ore.