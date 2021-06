A Rosa Marina il notaio per sorteggiare gli ombrelloni

Sorteggiate nelle scorse ore, presso il Consorzio di Rosa Marina, alla presenza del presidente Domenico Cea e del notaio Francesco Rinaldi, le 186 «postazioni» sule tre principali spiagge del villaggio. «Tenuto conto delle prescrizioni emanate dalla Regione Puglia a seguito del covid, confermate per il 2021, che fissano tra l’altro le distanze minime tra ombrelloni - si legge nella comunicazione -, si è ritenuto opportuno incrementare il numero di postazioni, interessando parte dell’arenile di proprietà consortile, a monte rispetto alle concessioni demaniali della Rodos e del Capanno. Tale incremento consiste in 14 postazioni, 2 file con 7 postazioni per fila presso la Rodos e 12 postazioni, 2 file con 6 postazioni per fila presso il Capanno. Inoltre - si aggiunge - al fine di dare riscontro alle numerose richieste, si è ritenuto di prevedere la possibilità di riservare un certo numero di postazioni anche per abbonamenti bimestrali e mensili. La distribuzione sulle tre spiagge - si spiega - , vede un totale di 186 ombrelloni distinti in: 128 riservati ad abbonamenti stagionali; 32 riservati ad abbonamenti bimestrali e 13 ad abbonamenti mensili, da conteggiare 2 volte, rispettivamente per il mese di luglio e per il mese di agosto. La postazione balneare può essere costituita da: 1 ombrellone e 2 lettini; un ombrellone, un lettino e 1 sedia o un ombrellone e 2 sedie».

E così sono stati anche resi noti i canoni di abbonamento, che variano da 1.500 euro (stagionale 1ª e 2ª fila) a 1.300 euro (stagionale 3ª-, 5ª fila). Previsti ancora l’abbonamento bimestrale e 6ª fila Rodos a 900 euro; la 1ª fila su proprietà Consorzio a 800 euro; col Mensile Rodos, 2ª fila su proprietà Consorzio a 500 euro. «Spiaggia Lambertiana, abb. stagionale: 1ª e 2ª fila, 1500 euro; 3ª fila, a 1300 euro. «L’estate è ormai alle porte e anche per quest’anno stiamo organizzando, nonostante le avversità, una stagione assolutamente all’altezza del nostro Villaggio», ha scritto il presidente Cea, rimarcando «la Bandiera Blu per le spiagge in concessione, Rodos e Capanno».