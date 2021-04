Ostuni, entra nel reparto Covid in ospedale per controllare che il padre stia bene: denunciato

I carabinieri di Ostuni (Br) hanno denunciato un 36enne di Fasano per “diffusione di una malattia infettiva” e “interruzione di pubblico servizio”. In particolare, l’uomo, indossando una tuta da lavoro usa e getta, dei copri calzari improvvisati e una mascherina del tipo FFP2, si è introdotto nel reparto Covid-19 del locale ospedale, dove si trovava ricoverato il padre, per assicurarsi personalmente delle sue condizioni di salute. Il personale addetto alla vigilanza è riuscito a bloccare l'uomo, che si era allontanato dal reparto senza adottare alcuna cautela per prevenire la diffusione del virus. Nella medesima circostanza, i militari hanno sanzionato amministrativamente il responsabile, per il mancato rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, essendosi spostato senza giustificato motivo tra comuni, in zona rossa. E ora è stato sottoposto a quarantena domiciliare.