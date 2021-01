Brindisi, investe un uomo in bici e scappa: rintracciato 52enne a Mesagne

I carabinieri di Mesagne (Br), con il supporto della Polizia Locale di Brindisi, hanno tratto in arresto un 52enne del luogo, responsabile di fuga e omissione di soccorso dopo un sinistro stradale con feriti. In particolare l’uomo, verso le 14 del 12 gennaio, a Brindisi, mentre percorreva via Appia in direzione SS7 alla guida della sua auto, giunto in prossimità dell’ingresso del supermercato Lidl ha investito un 61enne in bicicletta, che stava svoltando in sicurezza e secondo le prescritte modalità all’interno del parcheggio dell'esercizio commerciale. Dopo l’impatto e la caduta del ciclista sull’asfalto, l’automobilista è fuggito. A seguito del repentino intervento della Polizia Locale di Brindisi e di alcune dichiarazioni di testimoni, il 52enne è stato individuato come proprietario e conducente del veicolo, che posto sotto sequestro riportava ancora i segni dell’impatto sulla parte anteriore destra. La vittima, condotta all’ospedale Perrino di Brindisi, ha riportato contusioni alla spalla e agli arti superiori e inferiori, ma non è in pericolo di vita. Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato rimesso in libertà.