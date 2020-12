Brindisi, due 16nni rapinano market col coltello: uno dei due bloccato da cliente

BRINDISI - Un 16enne è stato arrestato in flagranza, mentre un coetaneo è stato denunciato, per una rapina compiuta ieri sera all’interno del supermercato «Metà», in via Marconi a Brindisi. I due giovani sono entrambi incensurati.

A quanto ricostruito dai carabinieri, una volta entrati nel supermercato uno dei due ha puntato un coltello contro la cassiera, si è fatto consegnare 200 euro ed è fuggito, ma a distanza di qualche ora è stato identificato. L’altro ragazzo, invece, è stato bloccato da un cliente in attesa dell’arrivo dei militari. Entrambi sono accusati di concorso in rapina e porto di oggetti atti ad offendere.