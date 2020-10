Mesagne, in campagna nascondevano armi, droga e auto rubata: tre in manette

MESAGNE - I Carabinieri di Mesagne, a conclusione di accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato il 62enne Mario Lacorte, il 34enne Damiano Lacorte e la 57enne Calia Letizia, tutti del luogo, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni e clandestine e di munizionamento, ricettazione e riciclaggio.

In particolare, a seguito di mirato servizio per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari insieme al personale del Nucleo Carabinieri cinofili di Modugno con il cane “Zilo”, hanno proceduto alla perquisizione personale e locale dell'abitazione di campagna dei 3 soggetti in contrada Annunziata, rinvenendo sostanza stupefacente, armi illegalmente detenute e un’autovettura oggetto di furto.

In particolare hanno sequestrato: 9 kg circa di marijuana in 59 involucri sottovuoto, rinvenuti all’interno di un bidone di plastica, occultato nel terreno; 700 gr di marijuana custodita in un sacco, rinvenuto all’interno del cofano dell’autovettura Fiat doblò intestata, parcheggiata nel cortile esterno recintato dell’abitazione; materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente; un fucile a retrocarica pronto all’ uso; un moschetto monocanna sprovvisto di marca e matricola, rinvenuto nella camera da letto; una carabina ad aria compressa in fase di modifica/alterazione, priva di marca e matricola; 22 cartucce per fucile da caccia cal. 12, occultate all’interno dell’armadio; un’autovettura, parzialmente smontata, Audi A3 sprovvista di targhe, rinvenuta sul retro dell’abitazione e riscontrata essere oggetto di furto perpetrato nel 2019, in Brindisi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.