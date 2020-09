Regionali, Salvini a Brindisi: «Tornerò in Puglia il prossimo week end e con me ci sarà Fitto»

BRINDISI - «Con Fitto ci siamo sentiti, ci siamo visti. Tornerò sabato e domenica in Puglia e ci sarà sicuramente Raffaele Fitto, come sono stato con Zaia e gli altri».

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un lido di Brindisi dove ha fatto tappa per il suo tour elettorale in Puglia rispondendo a una domanda dei giornalisti sul perché non ci fosse il candidato del centrodestra Fitto al suo fianco durante gli appuntamenti elettorali in regione.

«In democrazia decidono i cittadini, voteranno in sette regioni, saranno voti fondamentali, belli, positivi, di cambiamento, però per queste regioni. Sarà un voto dei toscani per i toscani, dei pugliesi per i pugliesi, e dei veneti per i veneti, il governo non c'entra nulla. Io contesto al governo litigiosità e incapacità», ha aggiunto il leader della Lega, rispondendo a chi gli chiedeva delle eventuali ripercussioni dell’esito delle elezioni regionali sulla tenuta del governo.