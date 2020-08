Oria, fratelli arrestati dopo un pestaggio con bastone

ORIA - Avevano conti da regolare e - in certi ambienti - talvolta non bastano le parole. Così, due fratelli e un loro amico hanno bussato (si fa per dire) alla porta di chi si è reso protagonista di qualcosa che non doveva fare.

Lui, ovviamente, non aveva alcuna intenzione di aprire e loro - senza pensarci su due volte - hanno sfondato la porta e, con l’ausilio anche di un bastone, gliele hanno date di santa ragione.

A distanza di qualche giorno dalla brutale aggressione, avvenuta - per l’esattezza - l’11 agosto scorso, agli arresti domiciliari sono finiti i fratelli Alex ed Emanuele Cera, rispettivamente di diciannove e diciotto anni, entrambi di Oria residenti in contrada San Lorenzo. Non erano soli quando si sono presentati sull’uscio di casa di D. A., intimandogli di aprire la porta per regolare alcune questioni. Con loro un amico che, per il momento, non ha ancora un nome.

Secondo le accuse, una volta entrati con la forza, avrebbero picchiato selvaggiamente - con calci e pugni ma anche con un bastone - il padrone di casa finito in ospedale con ferite all’orecchio, alla testa e in altre parti del corpo. Dovrebbe cavarsela in un paio di settimane.

Le indagini dei carabinieri, dopo la denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito al giudice Maurizio Saso di emetere un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i due fratelli, così come richiesto dal sostituto procuratore Paola Palumbo che aveva coordinato le indagini dei militari dell’Arma della stazione di Oria.

Gli stessi carabinieri sono ora impegnati nella ricerca del terzo uomo che potrebbe raggiungere presto i Cera agli arresti.