Fasano, 2 banditi armati in azione in un supermercato

FASANO - Ammonta a poco più di un migliaio di euro il bottino di una rapina compiuta da tre malviventi nella tarda serata della vigilia di Ferragosto ai danni di un supermercato di Fasano. All’orario di chiusura due malviventi, che indossavano dei passamontagna e dei guanti, hanno fatto irruzione nel supermercato ubicato all’incrocio tra via De Curtis e via Colucci.

I due, probabilmente con pistole giocattolo, hanno minacciato il titolare del negozio e si sono fatti consegnare l’incasso della serata. Il bottino si aggira sulle mille euro, ovvero l’incasso parziale del pomeriggio e della serata di venerdì. Dopo aver arraffato il denaro sono fuggiti via a bordo di un auto. nella quale vi era ad attenderli un terzo complice. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori della rapina. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato.Sull’accaduto si registra una nota del sindaco Francesco Zaccaria.

“Il grave episodio di venerdì sera – dichiara il primo cittadino fasanese – dimostra che il livello di protezione e sicurezza di oggi non è adeguato alle nostre reali esigenze: l’allarme da me lanciato in occasione dei furti nelle ville del nostro territorio continua a essere attuale. Chiederò oggi stesso al Prefetto, nonostante sia Ferragosto, di rinnovare e potenziare il personale da aggiungere al controllo del nostro territorio, affinché i cittadini possano ritrovare quella sicurezza e serenità a cui hanno diritto. Bisogna fare di più”.