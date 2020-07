Fasano, Piano urbanistico generale, affidato l'incarico: così la città cambia volto

FASANO - Un momento “storico”: martedì 30 giugno 2020, alle ore 15 e 30, presso i locali del settore Urbanistica, a Palazzo di Città, si è svolta la seduta pubblica di aggiudicazione dell’incarico di redazione tecnica del Piano urbanistico generale (Pug). La commissione giudicatrice delle offerte, composta dal presidente Vittorio Francesco Ercole Nunziante (Comune di Polignano a Mare), Erminio D’Aries (Comune di Acquaviva) e Lorenzo Lacorte (Comune di Martina Franca), ha valutato le offerte pervenute insieme al segretario verbalizzante Giuseppe Pugliese, istruttore amministrativo del settore Lavori pubblici del Comune di Fasano.

L’offerta migliore, pervenuta attraverso il portale telematico EmPULIA, è risultata quella del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) dello studio associato Fuzio di Bari, col punteggio di 94,41, seguito da Mate, società cooperativa di Bologna, con 90,86 punti e dallo studio Francesco Karrer di Roma con 79,89 punti. Come da legge, l’offerta che si è collocata al primo posto, insieme alla seconda, verrà sottoposta dal RUP alla verifica di congruità, per giustificare le anomalie presenti.

«Finalmente, a 38 anni di distanza dall’attribuzione dello stesso incarico per il Piano regolatore oggi vigente, la nostra Amministrazione avvia l’iter di pianificazione dello sviluppo urbanistico del Comune per i prossimi decenni. Vogliamo dotare la città – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – un complesso di norme più agili e più adatte alla vocazione alla bellezza del nostro territorio. Pertanto, accanto al pianificatore, costituiremo un ufficio di piano, in grado di supportare i pianificatori nello svolgimento dell’attività di pianificazione che sarà complessa e richiederà una larghissima condivisione».

Si chiama Piano urbanistico generale. E’, nelle intenzioni del legislatore, lo strumento di disciplina urbanistica per eccellenza a livello comunale. E’, per sua stessa natura, uno strumento radicalmente diverso dal Piano regolatore generale. Il Comune di Fasano ancora non ce l’ha. Lo attende da anni. Il Pug si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche. Le prime definiscono le direttrici di sviluppo degli insediamenti nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i comuni limitrofi.