Ostuni, a fuoco deposito lenzuola in un villaggio turistico: si indaga

OSTUNI - È in fase di accertamento la natura dell’incendio divampato verso le ore 21 della notte scorsa, nel deposito di lenzuola annessa alla lavanderia all’interno del villaggio «TH Ostuni» (ex Valtur Ostuni Resort), in contrada Lamaforca. Uno degli addetti alla sicurezza, mentre effettuava il giro di vigilanza, notava del fumo uscire dal locale e allertava i Vigili del Fuoco chiedendo l’intervento dei pompieri attraverso il 115 e sul posto arrivavano due squadre, una dal locale distaccamento e l’autobotte dal comando di Brindisi.

Contemporaneamente convergevano in contrada Lamaforca, le pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato per avviare le indagini del caso.

A quanto pare, l’incendio sarebbe partito da un locale adibito a deposito delle lenzuola e i Vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore prima di circoscrivere le fiamme e bonificare i luoghi.

L’incendio ha distrutto deposito nel villaggio turistico che anche l’anno scorso, il 2 marzo, era stato interessato da un altro incendio in un locale di circa 200 mq adibito a deposito di tavolini, sedie e ombrelloni.

Anche in quell’occasione, in fase di accertamento, è stata la natura dell’incendio del deposito divampato verso la mezzanotte della primo marzo 2019.

Come si ricorderà, le fiamme erano divampate alte e i Vigili del fuoco del locale distaccamento ostunese avevano lavorato per oltre 4 ore per circoscrivere le fiamme che avevano distrutto tutto il materiale accatastato nel deposito e avevano reso inagibile il locale adibito a magazzino posto dall’intero complesso alberghiero sulla costa ostunese.

Ad allertare i vigili del fuoco, anche in quell’occasione, era stato un vigilantes di un istituto di metronotte impegnato in un servizio di pattugliamento e i pompieri di Ostuni, erano giunti sul posto con due squadre mentre le fiamme alte fuoriuscivano da tutti i finestroni.

Dopo essere riusciti a circoscrivere il rogo e a bonificare l’immobile avevano dichiarato inagibile il locale mentre gli investigatori del Commissariato ostunese avevano avviato le indagini al fine di risalire alle cause ed accertare eventuali responsabilità.

Il <TH Ostuni Village> è una nuova gestione dell'ex Villaggio Magic Valtur. Situato in una zona di tre splendide calette e zone di scogliera sul litorale sud di Ostuni, è composto di costruzioni integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale.

Dopo tante vicissitudini legate alla società a livello nazionale, <Th Resorts> ha rilevato il villaggio ex Valtur di Ostuni e ha riaperto per la stagione estiva 2018 la struttura che fa parte (insieme a quelli di Marilleva e Pila) del tre complessi lasciati dalla Valtur nell’ambito del piano del concordato fallimentare. La proprietà di queste tre strutture fa capo a Cassa depositi e prestiti che le aveva rilevate sempre dalla Valtur Spa tra il 2016 e il 2917 attraverso di Fondo investimenti turismo. Dopo il default del gruppo vacanze, la gestione fu affidata alla società <Hotel turist> (partecipata Cdp) che opera con il marchio <Th Resorts> e, dopo la ristrutturazione e la riapertura in tempi rapidi del villaggio di Ostuni, ha ripreso a lavorare avendo una capacità totale di 400 camere.