Covid 19, da Brindisi le lezioni sono via web per gli studenti della zona rossa

BRINDISI - Gli studenti dell’istituto superiore Majorana di Brindisi, che comprende liceo scientifico, tecnico e chimico, terranno una lezione di chimica, a distanza, per i ragazzi di un istituto comprensivo di Vò Euganeo che si trova in una delle zone rosse, in Veneto, a causa del coronavirus.

I ragazzi del Majorana di Brindisi, dove si svolgono da tempo sedute didattiche interamente in inglese e si utilizzano l’iPad e libri scritti dai professori nel progetto book in progress, mostreranno ai «colleghi», in streaming, il proprio laboratorio e alcuni esperimenti. «La scuola in questo momento deve fare rete - spiega il preside del Majorana, Salvatore Giuliano, già sottosegretario all’Istruzione - e ci auguriamo che da questa situazione nascano nuove opportunità di confronto e crescita»