Aeroporto di Brindisi disagi per 2 ore di black out

BRINDISI - Misterioso, quanto improvviso black-out nel pomeriggio di ieri nell’Aeroporto del Salento. Nessun aereo cancellato, ma per un paio d’ore i disagi sono stati pesanti, soprattutto per gli operatori dello scalo e della sicurezza che si sono fatti in quattro per riuscire a consentire a tutti i viaggiatori di partire.

Il guasto, le cui cause sono in corso di accertamento si è verificato attorno alle 14.15 dopo alcuni sbalzi di tensione. L’interruzione di corrente elettrica ha riguardato inizialmente l’area dei banchi check-in dove i computer sono «saltati» ed i nastri per il transito dei bagagli si sono bloccati per l’assenza di energia. Il blackout si è poi progressivamente esteso a tutto l’aeroporto. Fortunatamente non tutti i dispositivi per il controlli dei passeggeri ed i loro bagagli sono andati in tilt e la luce «del giorno» ha permesso di muoversi all’interno dello scalo senza difficoltà.

A quell’ora la presenza di passeggeri in transito era notevole data la partenza di diversi aerei.

Estrema, pur tra mille difficoltà, la professionalità degli operatori portuali che hanno permesso a tutti i passeggeri di decollare evitando la cancellazione dei voli previsti. Al superlavoro del personale di scalo si è aggiunto quello delle squadre dei tecnici messe in campo da Aeroporti di Puglia per il ripristino dell’energia elettrica. Attorno alle 15.45 sono tornate a funzionare le luci di emergenza e poco dopo la corrente elettrica è tornata ad alimentare la zona del check in facendo gradualmente ripartire anche i computer ed il resto dei macchinari rimasti bloccati.

Le squadre dei tecnici hanno proseguito a lavorare a lungo per riportare la situazione alla normalità e cercando di individuare i motivi dell’improvviso guasto che ha provocato il black out.