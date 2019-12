Brindisi, l'autobus non si ferma e lui gli lancia contro una pietra: denunciato

BRINDISI - L'autobus non si ferma e lui reagisce lanciandogli contro una pietra: per questo i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 30enne di origine egiziana residente a Brindisi, in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale per danneggiamento. Il 7 ottobre scorso in via provinciale per San Vito, l’uomo ha preteso di salire a bordo di un pullman di linea in transito della società Stp della tratta Brindisi – Fasano, in un punto in cui non era prevista la fermata. Al rifiuto dell’autista, che ha continuato la marcia, il 30enne ha scagliato un sasso contro l’autobus, danneggiando un finestrino che si è parzialmente infranto.