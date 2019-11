PalaEventi Brindisi, c'è il 'Sì' della Soprintendenza

L’Ufficio protocollo del Comune capoluogo ha acquisito ieri mattina (finalmente!) il parere emesso dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio, relativo al completamento dell’iter per la procedura espropriativa della nuova struttura polivalente in Contrada Masseriola. Ora, è lecito attendere ad horas la convocazione del Consiglio comunale per la discussione circa la realizzazione e la gestione del «New Arena», l’impianto sportivo che, se son rose, sorgerà in Contrada Masseriola. Sarà molto interessante seguire i lavori consiliari, perchè solo allora si potrà finalmente e definitivamente capire chi fra i gruppi consiliari presenti non vuole la realizzazione della struttura.

La Soprintendenza, ad ogni modo, ha voluto assicurarsi che tutti i lavori di scavo, inclusi quelli per la realizzazione dei sotto servizi dovranno essere eseguiti con «il controllo archeologico continuativo da affidare ad archeologo con adeguata formazione professionale», e dovranno essere effettuati secondo le direttive dei competenti uffici della stessa Soprintendenza. Sul versante paesaggistico, la Soprintendenza ha richiesto che in fase di progettazione esecutiva «la fascia di 150 metri sul lato ovest del canale Benigno, un corso d’acqua che corre parallelamente al lato di interventi lungo il confine est dello stesso, dovrà essere interamente destinata a verde con presenza di essenze vegetali autoctone».