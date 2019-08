Fasano, maltratta per anni la madre anziana: 42enne in libertà vigilata

I carabinieri di Fasano (Br) hanno messo in libertà vigilata un 42enne del luogo, che dovrà rimanere in una comunità riabilitativa assistenziale ad Alberobello. È emerso infatti che l'uomo nel corso degli anni ha maltrattato ripetutamente la madre molto anziana, minacciandola anche di morte. In alcune circostanze ha danneggiato i mobili della casa..