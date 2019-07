Mesagne, truffa per ottenere fondi pubblici: arrestato agronomo, sequestrati 400mila euro di beni

La Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico (Br) ha arrestato un agronomo 42enne di Mesagne, M.A., e ha sequestrato beni per circa 400mila euro. L'uomo è accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e falso. Il libero professionista, consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brindisi e responsabile a livello provinciale di un'organizzazione di categoria che gestisce centri di Assistenza Agricola, approfittando del proprio ruolo organizzava truffe sia per sé, che per i suoi familiari e altri soggetti. Con artifizi e raggiri eludeva la normativa di settore per ottenere benefici economici previsti dalle misure comunitarie. Faceva figurare persone in età avanzata come "nuovi agricoltori" (che dovrebbero avere meno di 40 anni), per far ottenere titoli in maniera fraudolenta. L'agronomo si trova ai domiciliari, ci sono 15 indagati in tutto e sono stati sequestrati beni per un valore di quasi 400mila euro.