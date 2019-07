San Donaci, maltratta la moglie malata davanti al figlio minore: arrestato 51enne

La moglie è gravemente malata – tant’è che i carabinieri l’hanno portata in caserma per sporgere denuncia su una sedia a rotelle –, ma questo non impedisce al marito di maltrattarla e sottoporla ad ogni genere di angherie. L’ultima volta, in ordine di tempo, è successo l’altro pomeriggio. Al «112», il numero unico delle emergenze, è giunta la telefonata per una lite tra le mura domestiche. I carabinieri della stazione di San Donaci sono corsi sul posto e, in effetti, si sono trovati davanti ad una violenta lite tra due coniugi. Sedati, per quanto possibile, gli animi, i militari dell’Arma hanno chiesto alla donna se volesse sporgere denuncia contro il marito. La malcapitata era in evidente stato di agitazione, tant’è che ha dovuto fare ricorso alle cure di un’equipe di soccorritori del 118. Una volta che, per quanto compatibile con le sue condizioni di salute, la donna è stata meglio, ha chiesto lei stessa ai carabinieri di andare in caserma per formalizzare la denuncia-querela nei confronti del marito.

«Gli immediati accertamenti – hanno scritto i militari dell’Arma nella prima informativa che hanno inviato in Procura – hanno evidenziato episodi di violenza fisica, morale e psicologica, attuati in ambito domestico dall’uomo nei confronti della propria coniuge, per futili motivi e, come se non bastasse, anche alla presenza del figlio minore. Atti manifestatisi con reiterati atteggiamenti vessatori, di maltrattamenti e aggressioni fisiche».

I carabinieri hanno quindi arrestato, in flagranza di reato, il 51enne sandonacese, per maltrattamenti in famiglia. Il pm che l’altro pomeriggio era di turno in Procura, a Brindisi, dopo essere stato messo al corrente dai militari dell’Arma di quello che era successo e di quello che era emerso dalla denuncia della donna, ha disposto gli arresti domiciliari per il 51enne. Ovviamente l’uomo è stato ristretto in un’abitazione diversa da quella dove vive la moglie.