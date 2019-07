Sequestrata sala giochi abusiva a Brindisi: due denunce

La Polizia di Brindisi ha accertato violazioni di legge in una sala giochi del capoluogo, in viale Francia. Il gestore infatti dava la possibilità ai clienti di cimentarsi in giochi d'azzardo senza autorizzazione attraverso 5 Totem, pc portatili.

Gli agenti hanno sequestrato tutte le apparecchiature e il locale e hanno segnalato ai Monopoli di Stato una sanzione che ammonta a 40mila euro. La gestione del locale, inoltre, era completamente abusiva, quindi il gestore è stato denunciato, insieme al proprietario.