Brindisi, gdf sequestra 218 chili di marijuana: arrestato corriere

BRINDISI - Trasportava in un furgone 218 chili di marijuana: per questo un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di traffico di stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Fasano, nel corso di un predisposto servizio di pattugliamento e controllo economico del territorio disposto dal sovraordinato Comando Provinciale, avevano intercettato lungo la statale 379 un furgone tipo Scania 144, il quale, a velocità sostenuta, proseguiva in direzione nord verso Bari.

I militari operanti, che avevano notato come alcuni pacchi fossero trasportati anche nella cabina del conducente, in corrispondenza del vano situato alle spalle del guidatore, insospettiti, hanno proceduto a bloccare il veicolo per un controllo ed a identificare il conducente, C.C., di anni 54, originario di Torre Santa Susanna (Br).

Successivamente, il mezzo furgonato è stato condotto presso la caserma del Corpo e sottoposto ad un’approfondita ispezione da parte dei finanzieri nel corso della quale sono stati rinvenuti - al suo interno - diversi involucri sigillati, di considerevoli dimensioni, contenenti complessivamente 218 chilogrammi di “marijuana”.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il furgone utilizzato per il trasporto è stato riconsegnato al legittimo proprietario, risultato estraneo ai fatti.

Conseguentemente, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, le fiamme gialle hanno proceduto ad arrestare il corriere per traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del DPR. 309/90) e portarlo in carcere.