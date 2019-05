Francavilla, accoltella compagno che la maltratta: in cella

Ieri sera intorno alle 20 i carabinieri di Francavilla Fontana (Br) sono dovuti intervenire nella zona 167 del paese perché in un box garage privo di servizi igienici e in condizioni sanitarie precarie, una 47enne, Maria Fanizza, aveva accoltellato il convivente 61enne, Francesco Buongiorno. I carabinieri hanno trovato la donna in preda all'agitazione, che aveva ferito l'uomo con un coltello da cucina, che aveva poi gettato su un soppalco. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Alla base della lite, verosimilmente, la situazione della coppia: lei è nubile, lui separato e con problemi dovuti all'abuso di alcol, e spesso l'aveva maltrattata. L'uomo non è in pericolo di vita, la donna si trova nel carcere di Lecce.