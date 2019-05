S.Pancrazio Sal., ruba in due riprese 300 euro di salumi e formaggi da market, arrestata rumena

I carabinieri di San Pancrazio Salentino (Br) hanno arrestato per furto aggravato una 36enne romena residente a Taranto, Lucica Muti. La donna, già con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stata fermata all'esterno di un supermercato del paese. Nella borsa aveva nascosto vari pezzi di formaggi e salumi rubati poco prima, altri erano stipati nelle tasche del giubbotto, per un totale di 23 prodotti. Accompagnata in caserma, dove è stato appurato che il danno ammonta a 130 euro, è stato scoperto che la donna era stata artefice di un altro furto nello stesso supermercato, il 26 aprile scorso, quando aveva rubato più di 200 euro, sempre di salumi e formaggi. La donna si trova ai domiciliari.