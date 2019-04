Operaio cade da 5 metri, infortunio viene «nascosto»: 8 denunce

I carabinieri di Latiano (Br) hanno denunciato 8 persone nell'ambito di un infortunio sul lavoro verificato l'11 marzo scorso in un cantiere edile, dove un operaio è caduto da un'altezza di 5 metri, da un'impalcatura, mentre stava lavorando. L'infortunio non è stato segnalato agli organi competenti, che sono venuti a conoscenza dell'episodio solo il 24 marzo successivo. È emerso dopo i controlli che l'operaio non aveva contratto di lavoro. Dopo la caduta è stato caricato su un'auto da due operai e portato al pronto soccorso di Latiano facendo intendere che fosse caduto a casa. L'uomo ha riportato un “trauma cranico con frattura delle rocche petrose, del temporale bilaterale e dello sfenoide” e un'“emorragia sub aracnoidea frontale bilaterale e parieto temporale destra, trauma spinale e un edema papillare”. L'amministratore della società è accusato di lesioni personali colpose gravi commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e gli altri dovranno rispondere di mancata vigilanza sui lavoratori autorizzati all’accesso alle attività e favoreggiamento personale in concorso.