Barletta, 150° anniversario del Teatro comunale intitolato a Giuseppe Curci

BARLETTA - Ricorre domani, mercoledì 6 aprile, il 150° anniversario del Teatro comunale di Barletta, intitolato al concittadino

Giuseppe Curci, musicista e compositore. L’anniversario sintetizza in cifra tonda il saldo e antico legame tra la Città e lo storico immobile, progettato dall’architetto Federico Santacroce per adornare maestosamente l’immagine del centro urbano,

intimamente consapevole del patrimonio che la struttura avrebbe rappresentato in avvenire.

Infatti, nel succedersi degli anni, il teatro “Curci” ha accresciuto esponenzialmente la sua funzione emblematica, sospinta dal talento degli artisti al centro della scena e dalla magia degli spettacoli di richiamo internazionale che hanno animato il palcoscenico, affascinando il pubblico sempre più folto ed affezionato alle programmazioni.

Per questo importantissimo compleanno l’Ente civico formula idealmente al teatro i migliori auguri, riconoscendogli il prestigio che ha saputo conquistare e condividere con la Città di Barletta. Identici sentimenti di gratitudine devono essere tributati, coralmente, a tutte le figure che, ieri come nel presente, hanno assicurato e garantiscono al “Curci” la meritata centralità, accrescendone la fama con l’impegno delle maestranze richieste per le produzioni e gli allestimenti, gettando così, ogni giorno, le basi per un futuro di primissimo piano.