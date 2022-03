8 Marzo, la donna al centro di due convegni ad Andria e Bisceglie

QUI ANDRIA - Il Circolo della sanità di Andria invita la cittadinanza alla partecipazione, in presenza o in collegamento, alla prossima tappa di vita comunitaria che si terrà domani martedì, 8 marzo ore 19, nella sala consiliare di Andria a Palazzo di città. Tema dell’evento: “Prendersi cura della donna…oggi”. Racconti, emozioni, suggestioni con le voci della comunità.

Dopo la presentazione del programma da parte della dottoressa Flora Brudaglio, presidente del Circolo e i saluti delle autorità presenti, si condivideranno gli interventi previsti: dott. Beniamino Casalino (ginecologo), dott.ssa Elvira Zaccagnino (direttrice edizioni ”la Meridiana”), dott.ssa Francesca Attimonelli (dirigente scolastico); dott.ssa Giovanna Santoniccolo (psicologa - psicoterapeuta); Renza Barbon Galluppi (presidente onorario Uniamo); l’insegnante Isa Lotito (socia Calcit); dott.ssa Annalisa Lullo (autrice e scrittrice); dott. Antonello Fortunato (responsabile del centro Zenith).

Questa iniziativa si colloca all’interno di una progettualità più articolata, promossa dal Circolo della sanità di Andria “Tutti per la cura di tutti”, in collaborazione con gli assessorati alla bellezza e alla persona del Comune di Andria, l’Asl Bt, l’Ufficio diocesano pastorale della salute, il Cisa ed in rete con altre realtà territoriali: Andrialive, Calcit, Camminare insieme, Centro Zenith, Croce Rossa, Esas, Fidapa, Gruppo Con, Istituto “Quarto di Palo”, Misericordia, Neverland, Nuovi Orizzonti, Questa Città, Si può fare, Unitalsi.

QUI BISCEGLIE - “Vittima o colpevole? Quando le parole fanno la differenza: da cronaca nera a cronaca rosa”. È il titolo della conversazione in programma domani, martedì 8 marzo, alle 18:30 nella sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinal Dell’Olio 30, a Bisceglie. A dialogare saranno Micaela Abbinante, responsabile informazione e comunicazione della Asl Bt, e Max Sisto, giornalista televisivo. L’evento è organizzato da Comune di Bisceglie, Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie e Sezione Cittadina della Fidapa.

“Le parole fanno la differenza. Sempre. Le parole sono lo strumento attraverso le quali rappresentiamo il pensiero, rendono plastico il modo in cui guardiamo e interpretiamo il mondo intorno a noi”, ha sottolineato Lia Storelli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie. “Quale il potere delle parole dei giornalisti? Dalla deontologia alla cronaca, dalla comunicazione istituzionale ai social: il discorso attorno alle parole della violenza deve passare attraverso riflessioni multiple e oggi deve cambiare verso. Per questo abbiamo organizzato un incontro che fosse incentrato su questi temi che sarà fonte di riflessione e occasione di dibattito”.

L’ingresso è libero con obbligo di green pass e mascherina FFP2 indossata. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Fidapa Bwp Bisceglie: @fidapa.bisceglie.