Incidente sulla Trani-Corato: due moto precipitano dal ponte, 3 feriti

TARNI - È di 3 feriti di cui uno grave ma non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente accaduto intorno alle 18:30 sulla strada provinciale che collega Corato con Trani in territorio comunale di Trani. Per cause in via di accertamento il sinistro ha coinvolto 3 motociclette due delle quali per evitare, probabilmente un veicolo sopraggiungente dalla corsia opposta, sono precipitate sull'area sottostante il lungo ponte autostradale. È questo il motivo per il quale sul posto sono intervenuti con autoscale i vigili del fuoco per recuperare i due motociclisti finiti al di sotto della sede stradale.

Il 118 ha soccorso sia loro sia il motociclista caduto e rimasto sull'asfalto della provinciale conducendoli agli ospedali di Andria e Barletta. Sul posto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Trani, i Carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia locale di Trani che procedono per i rilievi del caso. Notevoli i disagi per la circolazione.