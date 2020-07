Andria, centrosinistra compatto con Giovanna Bruno

ANDRIA - «Giovanna rappresenta il riscatto, la voglia per la città di Andria di tornare ad essere quella città straordinaria che descriveva Cesare Malpica nel 1841». Così il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia, ha ufficializzato ieri la candidatura a sindaco per il centrosinistra di Giovanna Bruno, nella ex arena Roma di Corso Cavour. Avvocatessa di 45 anni, presidente provinciale del Partito Democratico, dal 2007 al 2009 assessora ai lavori pubblici della giunta Zaccaro, candidata sindaca nel 2010 per il centrosinistra e poi consigliera comunale, Giovanna Bruno ha avviato la campagna elettorale con lo slogan “Adesso”.

Si dice pronta a questa sfida a cinque: «È una sfida entusiasmante, ricca, che spero non abbia contrapposizioni sterili ma sia ricca di idee e dia contributi importanti al dibattito politico in città. Il centrosinistra è unito, intorno alla mia figura ed al mio progetto politico. Dobbiamo voltare pagina – ha detto l’avvocato Bruno – dobbiamo scrivere una nuova storia per questa città. Adesso è il momento di recuperare il nostro orgoglio di essere andriesi, è il tempo di unire forze, energie, esperienze, entusiasmi, per un solo obiettivo: dare serenità alla nostra gente. La nostra città ha bisogno di una guida credibile, serena, coerente, spendibile. Questo è il progetto che da oggi prende avvio». Da dove ripartire? Giovanna Bruno è chiara: «Dobbiamo ripartire dalle macerie sociali, economiche, morali, valoriali, politiche.

Siamo consapevoli di tutto questo, siamo consapevoli che ci attende un lungo e duro lavoro che richiederà l’impegno di tanti e la passione di tutti. Sarà una semina su un terreno arido ma ci vogliamo provare». Nel suo discorso la Bruno ha ricordato gli ultimi mesi difficili che la nostra città, il mondo intero e lei stessa hanno vissuto: «Il covid ha segnato gli ultimi mesi di tutti, ed anche della mia famiglia. Ferite violente e indelebili che possono arricchire anche il proprio bagaglio personale». Alle liste si sta lavorando, ha assicurato la Bruno: oltre al PD c’è Italia Viva, Verdi Ambientalisti, una lista di giovani al primo impegno in politica e naturalmente la lista del sindaco. Presenti tanti simpatizzanti, militanti, molti giovani.

Presente anche la senatrice e presidente del Partito Democratico – Puglia, Assuntela Messina ed il consigliere regionale Sabino Zinni, il segretario del PD Bat Pasquale Di Fazio e del segretario regionale del PD Puglia Marco Lacarra. «Quella di Giovanna Bruno è una candidatura di alto profilo e di grande esperienza professionale e politica – ha dichiarato Assuntela Messina - l’unica in grado di risollevare le sorti di una città dalle incredibili potenzialità. Giovanna Bruno ha tutte le carte in regola per poter assumere questo ruolo in un momento critico sotto molti punti di vista. Tutta la comunità di centrosinistra è pronta a sostenerla in questa campagna elettorale e saprà valorizzare la competenza, la motivazione, l’impegno di una donna di rilevante statura politica e amministrativa. La sua candidatura ha l’obiettivo di riavvolgere il nastro, segnare una netta discontinuità rispetto al recente passato e recuperare l’unione e lo spirito di comunità necessario alla buona politica dell’intero Territorio».