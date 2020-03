Bat, nuova raffica di controlli per i divieti: fermate 1500 persone, 161 denunciate

Si intensificano le attività di controllo delle Forze di Polizia sul territorio per il rispetto delle misure previste dai recenti provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione del Coronavirus. Nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, sono infatti state controllate 1.511 persone, di cui 161 denunciate per violazione dell’art. 650 del codice penale, 2 per la violazione degli articoli 485 e 496 del Codice Penale e 3 per altri reati.

Sono 322, invece, gli esercizi commerciali controllati, con la conseguente denuncia di un titolare per violazione dell’art. 650 del codice penale ed un altro titolare sanzionato amministrativamente.

Anche oggi nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, sono stati esaminati alcuni aspetti organizzativi per rendere ancora più incisivi i controlli, così come nel corso della successiva videoconferenza con i Sindaci è stata riscontrata la particolare attenzione e determinazione delle Amministrazioni comunali sul piano dei controlli.