Puglia, Coronavirus, negativo anche il caso di Barletta

BARLETTA - «Esito negativo per il sospetto diagnostico di Coronavirus riscontrato due giorni fa a Barletta. Abbiamo seguito il protocollo regionale e non appena abbiamo avuto un dubbio sostenuto dalla anamnesi, abbiamo attivato le procedure». Lo rende noto Vito Montanaro, direttore del Dipartimento regionale della salute. Si tratta del quarto caso sospetto che poi si è rivelato negativo in Puglia.

Il sospetto diagnostico è stato segnalato dal medico di medicina generale e per il tramite della Asl Bat è stata inviata un’ambulanza dedicata che ha trasportato la paziente nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Bari, dove è stato eseguito il controllo: l’esito negativo è stato comunicato nell’arco delle 24 ore».

«Grazie dunque alla Asl Bat e all’Ordine dei Medici - conclude Montanaro - del territorio, che sono stati pienamente in grado di dare seguito ai protocolli redatti dalla Regione Puglia sulla base delle indicazioni ministeriali».