Nord Barese, scacco al clan dei furti in casa: 12 arresti

Carabinieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo 14 misure cautelari, 9 in carcere, 3 ai domiciliari e due obblighi di dimora, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, a carico di presunti appartenenti ad una associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione. L’operazione, ancora in corso, ha visto la mobilitazione di circa 80 Carabinieri del Comando Provinciale di Bari coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno ed il supporto aereo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari. I particolari dell’operazione verranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà stamane alle 11.30 in Procura a Trani.