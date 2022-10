Esordio in Europe Cup: Happy Casa Brindisi ospita il Budivelnyk Kyiv

BRINDISI - Il giorno della vigilia dell’esordio in Europe Cup. La Happy Casa Brindisi si appresta a debuttare in Europa nella competizione FIBA ospitando il Budivelnyk Kiev, team ucraino inserito nel gruppo F insieme agli olandesi del Donar Groningen e agli estoni del Kalev/Cramo. La società ha deciso di devolvere l'incasso della serata inaugurale a favore della popolazione ucraina dimostrando il proprio sostegno alla squadra di Kiev, al centro ormai da mesi di una grave emergenza sanitaria e umanitaria, utilizzando lo sport come strumento per sostenere l’inclusione e rafforzare la coesione sociale.

Il roster affidato a coach Plekhanov può fare affidamento sull’ex scelta NBA al primo giro Archie Goodwin e su due vecchie conoscenze del mondo NBB: Jerai Grant, centro che ha vestito la canotta biancoazzurra dieci anni fa nella stagione del ritorno in Serie A, e Antony ‘Cat’ Barber, sette presenze all’attivo con la Happy Casa Brindisi nella prima parte della stagione 2017/18. Il match è fissato alle ore 20.30 di mercoledì 12 ottobre; i biglietti sono in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (ore 9.30-13; 17-20.30) online su www.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket autorizzati sul territorio e mercoledì sera al botteghino del PalaPentassuglia a partire dalle ore 19 (orario apertura cancelli). Questo il commento di coach Frank Vitucci alla vigilia del primo appuntamento europeo stagionale: “Sarà certamente un impegno da prendere seriamente, come sempre vogliamo ben figurare e cercare di andare avanti il più possibile in questa manifestazione internazionale. Ci troveremo di fronte subito un ottimo avversario come il Budivelnyk, formato da giocatori esperti e atleti di talento. Sarà un test complicato, consapevoli che sarà utile nel processo di crescita come squadra. Dovremo essere bravi a interpretare le partite di Europe Cup in questa ottica: migliorare step dopo step senza tralasciare il risultato finale. Vogliamo vincere e cominciare con il piede giusto in casa”.

La società invita i propri tifosi, gli appassionati, gli sponsor e tutti i cittadini del nostro territorio a riempire il PalaPentassuglia per vivere una serata di basket, solidarietà e grandi emozioni dentro e fuori dal campo all’interno di un evento così atteso come l’esordio stagionale in Europa.