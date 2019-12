Happy Casa Brindisi sconfitta a Trento 78-67

Trento ritrova il sorriso. Dopo due sconfitte di fila, la Dolomiti Energia torna a vincere nell’anticipo dell’11esima giornata della serie A di basket: 78-67 su Brindisi, seconda forza del campionato, alla BLM Group Arena. Decisivo il cambio di marcia nell’ultimo quarto (26-13 il parziale), oltre alle prove di Gentile (19 punti) e Kelly (17 punti e 10 rimbalzi). La Happy Casa (Martin con 17 punti e Brown con 14 i migliori) cade dopo tre successi e rischia domani di scivolare a -6 dalla capolista Virtus Bologna.

Happy Casa Brindisi - senza capitan Banks partito per gli Stati Uniti per la nascita del suo terzogenito - lotta per 40 minuti alla BLM Group Arena e cede solamente nei minuti finali all’Aquila Basket Trento trascinata dal gruppo italiano capitanato da Gentile e Pascolo.

I biancoazzurri torneranno in campo mercoledì 4 dicembre nella trasferta di Champions League a Saragozza. Turno casalingo di campionato LBA invece domenica 8 dicembre ore 17:00 nel big match contro il Banco di Sardegna Sassari.

TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Kelly 17, Blackmon 14, A. Gentile 19, Pascolo 9, Mian 4, Forray 7, Knox 2, Mezzanotte 6, Voltolini ne, King, Lechthaler ne. Allenatore: Brienza.

HAPPY CASA BRINDISI: Brown 14, Martin 17, Zanelli 4, Iannuzzi ne, Gaspardo 8, Thompson 12, Cattapan ne, Stone 9, Ikangi. Allenatore: Vitucci.

ARBITRI: Lanzarini, Grigioni, Brindisi

NOTE: parziali 14-16, 34-31, 52-54.

Tiri liberi: Trento 5/9, Brindisi 3/7.

Usciti per 5 falli: nessuno.