Mobilità green: a Bari curiosità per le microcar elettriche

Una signora si ferma e con il cellulare fotografa il qrcode stampato sul finestrino. Poi si volta all'amica e fa: «Vedi? Non è difficile come dicevi tu. Magari nei prossimi giorni proviamo a prendere una di questo piccole auto elettriche». Un passante le ascolta ed annuisce: «Che comprarle costa troppo e poi siamo troppo grandi per andare in giro con i monopattini». Le due signore assentono.

Molta curiosità ieri in piazza Prefettura attorno alle minicar elettriche della Pikyrent parcheggiate. Al momento sono una ventina in giro per la città, ma a regime a disposizione degli utenti ci sarà una flotta mista di 50 microcar e 100 scooter completamente elettrici. Il servizio, in modalità free floating, è destinato a studenti, lavoratori pendolari, turisti e, in generale, a quanti amano spostarsi in modo facile e green lasciando a casa l’auto privata.

La proposta di Pikyrent si basa su un sistema di sharing mobility semplice e perfettamente adattabile al contesto urbano grazie all’utilizzo di veicoli nuovi, tecnologicamente avanzati, completamente elettrici e in grado di ridurre drasticamente la carbon footprint grazie all’assenza di emissioni di CO2.

Per poter utilizzare il servizio di sharing offerto da Pikyrent, è sufficiente scaricare l’app dedicata dagli store, registrarsi con una patente di guida AM o superiore e aver compiuto almeno 18 anni. Una volta inserito il metodo di pagamento e aver ricevuto la conferma dei dati di registrazione, sarà possibile usufruire del veicolo.

«No al momento non mi sembra di aver visto nessuno utilizzare i due veicoli fermi di fronte al Comune – conferma un vigile urbano -, ma è solo il primo giorno. Anche per i monopattini non è che tutti si siano slanciati sin dalla prima ora. Anche se il monopattino forse è più utilizzato dai ragazzi. Per queste piccole vetture ci vogliono almeno i 18 anni».

Il 19 e 20 novembre Pikyrent sarà presente, al fianco del Comune di Bari, all’evento «Basta vittime della Strada» promosso e organizzato dall’ASD Guida Sicura Moderna, con lo scopo di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole di comportamento alla guida dei veicoli. Quindi non solo attenzione per l'ambiente, ma anche della sicurezza stradale.