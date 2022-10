Bari, a Pane e Pomodoro tanti ancora in spiaggia, ma sono pochi i servizi

BARI - Le creme solari, gli asciugamani e le spiaggine. E loro, quelli che non si arrendono alla fine dell’estate. Apparsi anche ieri mattina lungo la battigia. Chi a prendere la tintarella, chi a sfogliare un libro e chi a immergersi in acqua per un bagno fuori stagione. A pochi metri di distanza però i rifiuti, i resti di una serata in riva al mare e l’assenza di servizi. Dai bagni chiusi ai punti ristoro non attivi.

L’ottobrata di queste settimane ha preso in contropiede il Comune e in particolare la spiaggia di Pane e Pomodoro, trasformando questi giorni autunnali in classiche cartoline di inizi primavera. Anche ieri mattina – più che un 26 ottobre sembrava un 26 maggio - la spiaggia cittadina si è presentata con il suo carico di presenze, in particolare gli stranieri che in queste settimane continuano a scegliere la Puglia per concedersi una vacanza.

Sulla sabbia le tracce e le impronte di un mezzo passato poco prima per la sistemazione della battigia; più in là i rifiuti nascosti tra i cespugli e ai piedi degli alberi. Bottiglie di birra, contenitori per pizza, resti di cibo e segni tangibili di accampamenti notturni con coperte, asciugamani e cartoni lasciati indisturbatamente verso le zone di ingresso. Insomma, cartoline di una spiaggia che, seppur ancora frequentata a causa di questo insolito caldo, non offre alcun tipo di servizio. E potrebbe essere così anche per le prossime settimane, visto che le previsioni meteorologiche annunciando l’arrivo di un’insolita «novembrata». Con temperature che potrebbero ancora toccare punte di 29-30 gradi, invogliando così il ritorno in riva al mare a caccia di sole e di qualche tuffo.

E potrebbe succedere già per l’imminente e lungo ponte di Ognissanti, da sabato 29 sino a martedì 1° novembre.

La stagione di Pane e Pomodoro e delle altre spiagge cittadine, come San Girolamo e Torre Quetta, chiude ufficialmente a metà settembre con la cessazione dei vari servizi sul litorale, dal salvamento alla pulizia quotidiana.

«In ogni caso, in base al contratto di servizio con l’Amiu, durante il resto dell’anno la pulizia delle spiagge viene sempre garantita con un passaggio settimanale», spiega l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, anche lui domenica scorsa apparso a Pane e Pomodoro per un tuffo e per una tintarella in compagnia dei due figli. «E la situazione che ho trovato nel fine settimana era abbastanza buona. Nelle prossime settimane troveremo sicuramente anche la presenza di altri banchi di posidonia, un fenomeno ormai abituale ma la cui presenza dimostra la qualità delle nostre acque».

Per rimuovere la posidonia occorrono infatti delle procedure particolari trattandosi di una pianta acquatica tutelata. Solitamente si attende la asciugatura per ridurre la quantità di acqua presente nei cumuli e per alleggerirne così il peso. E quindi anche i costi di smaltimento.