A Bari San Girolamo un'area per gli amici a 4 zampe dedicata al cane Henry

BARI - Un’area per gli amici a quattro zampe. Tra quelle stesse strade dove aveva scelto di vivere e che ogni giorno attraversava ricevendo in cambio coccole e cibo. Diventando ben presto una vera mascotte. Il quartiere San Girolamo renderà omaggio, ancora una volta, a Henry. Il pastore maremmano adottato per anni dai residenti e morto la scorsa estate. Nell’ultimo Consiglio comunale è stato votato all’unanimità un ordine del giorno del consigliere Fabio Romito, che impegna la giunta municipale a creare un’area attrezzata per lo sgambamento dei cani e dedicata alla memoria di questo enorme batuffolo bianco. Una porzione di verde recintata dove lasciar correre gli amici a quattro zampe.

Quella di Henry è una storia che ha commosso un intero quartiere. Un cane dolce, amato da tutti (specie dai più piccoli) e che si è conquistato in poco tempo l’affetto del vicinato. Tanti residenti pronti a prendersene cura anche organizzandosi e coordinandosi su un apposito gruppo social. Tramite il quale lanciare appelli, raccogliere fondi e garantire così l’assistenza veterinaria, una cuccia e tanto cibo.

La memoria di Henry è già impressa su un colorato murale realizzato sulla facciata di una palazzina popolare a ridosso del waterfront. Un’opera, «La cura», che lo raffigura su una barca accanto a un bambino che pesca. Ma non solo. Il Comune, come annunciato dal sindaco all’indomani della sua morte, metterà sul lungomare una pietra d’inciampo «per rendere omaggio alla volontà e all’affetto dei residenti della zona nei confronti di questo cane che a modo suo si è preso cura del quartiere».

E le iniziative non finiscono qui. Il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone si è fatto promotore di una targa ricordo da installare tra le strade di San Girolamo. Per non dimenticare Henry e l’affetto della sua gente.