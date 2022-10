Cassano, auto si schianta contro un muretto: morto 72enne

BARI - Incidente mortale sulla provinciale 145 Cassano-Altamura. Il conducente di un suv, Giuseppe Iavazzo un imprenditore di Cassano di 72 anni, è finito contro un muretto a secco morendo sul colpo.

Cordoglio, per la sua morte, è stato espresso dall'Aforp, l'Associazione Fornitori Ospedalieri di Puglia e Basilicata: «Oggi perdiamo - si legge in un messaggio online - non solo un collega, un socio fondatore, un socio onorario, ma un amico che ha creduto sin dagli inizi nell’associazionismo tra imprenditori della sanità».