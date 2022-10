Bitetto, beccato con una roncola, va dai cc con una bombola del gas: «Vi faccio saltare in aria»

BITETTO - I carabinieri di Bitetto (Ba) hanno arrestato un 50enne per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato avvistato mentre si aggirava per le vie del centro in evidente stato di alterazione psicofisica. Durante il controllo è stato trovato in possesso di una roncola nascosta nel pantalone, poi sequestrata. Poco dopo è andato dai carabinieri con una bombola di gas, minacciando di “farli saltare in aria” e avvicinando un accendino alla valvola della bombola. Immobilizzato, gli sono stati sequestrati un coltello da cucina e un ulteriore accendino. Il 50enne si trova in carcere a Trani.