Bari, «Nei Rolex il tesoro di Chiariello»: provò a comprare 1 mln di euro di orologi

BARI - Pochi giorni prima dell’arresto da parte della Procura di Lecce con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, insieme all’ex gip Giuseppe De Benedictis, l’ex avvocato barese Giancarlo Chiariello avrebbe tentato di acquistare orologi Rolex in Svizzera per un milione di euro. La circostanza emerge dalle motivazioni del provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Bari ha ridotto da 10 a 3 milioni il sequestro preventivo ai danni di Chiariello per riciclaggio ed evasione fiscale, provvedimento che i difensori (professor Vito Mormando e avvocato Filiberto Palumbo) hanno impugnato per Cassazione.

