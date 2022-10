Corato, ragazzini vandalizzano il teatro comunale: individuati da telecamere, Sindaco e Assessore li incontrano

CORATO - Nei giorni scorsi avevano deturpato il teatro comunale di Corato, sradicando un angolo della facciata laterale. I protagonisti di questa storia sono ragazzini tra gli 11 e i 12 anni, riconosciuti facilmente dalle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco e l'assessore alle Politiche Culturali Beniamino Marcone se lo erano ripromesso di ritrovarli e capire soprattutto il perché dietro a questo gesto. E così è stato: ieri pomeriggio li hanno incontrati insieme ai genitori al Comando di Polizia Locale. Ed è emerso che non ci sono motivazioni particolari, se non un puro desiderio di emergere.

Il Sindaco, nelle sue dure parole di rimprovero, si è espresso sulla gravità del gesto che, col tempo, potrebbe rappresentare un preludio per forme di devianza negative per gli stessi ragazzi e per chi gli sta intorno. Inevitabilmente i responsabili sono stati sanzionati e si sta valutando l’avvio di un’azione riparatoria del gesto attraverso un impegno da assumere con la collettività.