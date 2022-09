La paziente è grave: da Bari a Milano in volo per la salvezza

BARI - In volo da Bari a Milano per trasportare in ospedale una donna in gravi condizioni. La mobilitazione è scattata nel pomeriggio di oggi. Una donna di 42 anni, in condizioni particolarmente compromesse, è stata trasportata con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Milano Linate.

La richiesta di trasporto è pervenuta dalla prefettura di Bari alla Sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il Falcon 50 è decollato nel primo pomeriggio dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Bari Palese. Qui la paziente è stata imbarcata sul velivolo militare che è immediatamente partito verso l’aeroporto di Milano Linate. Dopo l’atterraggio nello scalo lombardo, la donna è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano.