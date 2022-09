Bari, strapparono il verbale dopo aver preso la multa e aggredirono gli agenti: due donne condannate

Due donne sono state condannate a un anno e un anno e tre mesi di reclusione dopo che, sei anni fa, avevano aggredito verbalmente una pattuglia della polizia locale che aveva fatto la multa a un'auto parcheggiata in maniera irregolare nel centro di Bari. Le donne avevano rivolto agli agenti parolacce, epiteti e gesti oltraggiosi, e avevano perfino strappato il verbale, lanciandolo in maniera offensiva e intimidatoria. «È assurdo che la reazione ad un atto legittimo del pubblico ufficiale, ed in questo caso per una sanzione amministrativa per una evidente violazione del codice della strada, degeneri in una fattispecie penalmente rilevante, con un inevitabile aggravio per la macchina della Giustizia - dichiara in una nota il comandante della Polizia Locale - avvilendo altresì quanti tra le Forze di Polizia ed Amministrazioni pubbliche cerchino di migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana nelle nostre città. Il presidio del territorio e il diritto ad una civile e serena convivenza è una pretesa di ciascun onesto cittadino. E conviene a tutti».