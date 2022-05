BARI - L'anziana signora teme di attraversare la strada, ma niente paura, c'è un agente della polizia locale che la vede e la porta al sicuro, dall'altra parte della strada. È uno scatto «rubato» quello che racconta quanto accaduto questa mattina in via De Giosa, all'anngolo di via Carulli e che sta facendo il giro del web. Un gesto spontaneo, che racconta il quotidiano degli agenti, che però è stato apprezzato, non solo dalla nonnina ma anche dai passanti che hanno sommerso di complimenti l'agente.