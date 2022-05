Bari, incidente in viale Europa: morto motociclista 38enne

BARI - E’ morto nel Policlinico di Bari, dopo quattro giorni in coma, un motociclista 38enne rimasto gravemente ferito nella tarda serata dello scorso 4 maggio in un incidente stradale alla periferia di Bari. L’uomo, Vito Deliso, era alla guida della sua moto quando, su viale Europa nel quartiere San Paolo, si era scontrato con un’auto per cause in corso di accertamento.

Per le gravi ferite causate dall’impatto aveva perso una gamba. Trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Bari, è stato per quattro giorni in rianimazione con prognosi riservata e oggi è deceduto. Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della Polizia locale. L'uomo lascia una moglie e due bimbi.